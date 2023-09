Rifiuti, in fiamme lo stabilimento Gesia nel Casertano: rischio diossina per 50mila abitanti

Un incendio è in atto a Pastorano, nello stabilimento Gesia, la società che fu dei fratelli Sorbo.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Caserta per cercare di estinguere l'incendio, ma le operazioni sono difficili. Il rogo potrebbe mettere in pericolo (per la diossina sprigionata) l'intera popolazione dell'agro caleno con 50mila abitanti. Sul posto anche la Protezione civile e le forze dell'ordine. La Prefettura di Caserta è stata informata del gravissimo incendio. L'azienda Gesia - che gestisce il trattamento dei rifiuti in molti Comuni della provincia di Caserta - era finita nel mirino della magistratura nel 2016 con risvolti giudiziari lunghi e complicati.