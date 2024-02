Ruba cellulare ad anziana in stazione, poi fugge: fermato e arrestato

Ad Aversa un uomo ha rubato il cellulare a una 68enne di Parete. La donna, che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria normnanna in attesa dell’arrivo del fidanzato della figlia che avrebbe dovuto accompagnarla a casa, è stata avvicinata da un uomo incappucciato che, con una mossa fulminea, le ha sottratto il telefono che aveva tra le mani, fuggendo.

Il genero della vittima, che trovandosi con la sua vettura nei pressi della stazione ha assistito al furto, si è posto all’inseguimento dell’uomo.

La pattuglia dei carabinieri in transito in quella zona, nel frattempo allertati dallo stesso genero della vittima, hanno individuato e inseguito il malvivente che, alla loro vista, si è disfatto del telefono cellulare poco prima rubato, gettando a terra e proseguendo la fuga in direzione opposta a quella dei carabinieri.

Bloccato e condotto in caserma il 22enne del Marocco è stato denunciato in stato di libertà per furto e proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Aversa.

Il telefono cellulare, recuperato, è stato riconsegnato alla proprietaria.