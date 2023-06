Pomeriggio di paura ieri a San Nicola La Strada. Un bambino di 12 anni è stato investito, poco prima delle 17, all'altezza dell'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Umberto Saba. Il piccolo, V.B., residente nella confinante Caserta, era in sella a una bicicletta di colore verde e percorreva via Saba, una delle traverse che si immettono su via Leonardo da Vinci, la strada che collega il lato est di San Nicola la Strada con la zona di via Acquaviva. Stando alle prime ricostruzioni, il bambino in bici è stato investito da un'autovettura, una Lancia Y10, che procedeva nella direzione San Nicola-Caserta. Il conducente avrebbe frenato, tentato di bloccare la macchina ma l'impatto è stato inevitabile. Saranno le indagini della polizia locala a fare chiarezza su causa e dinamica ma in serata l'automobilista è stato denunciato per lesioni gravissime. L'impatto è stato violento, il bambino è stato sbalzato dalla bicicletta ed è finito sul parabrezza sbattendo la testa e cadendo, infine, a qualche metro di distanza dal luogo dell'impatto, dove si trova l'incrocio. È rovinato sull'asfalto e al momento del primo soccorso perdeva sangue dal naso. Non respirava. Poi è sopraggiunto il personale sanitario del 118 che lo ha rianimato prima di trasportato subito all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta dove è stato ricoverato in gravissime condizioni e ovviamente in prognosi riservata. In ospedale si sarebbe recato anche il conducente della vettura, visibilmente colpito dal punto di vista emotivo.

Sul posto sono accorsi per le indagini gli agenti della Polizia locale di San Nicola la Strada, guidati dal comandante Alberto Negro. I vigili urbani Tiscione e Iannone, infatti, dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza alle 16,50 sono giunti sul luogo dell'incidente, peraltro poco distante dalla sede del comando di polizia municipale e hanno eseguito i rilievi del caso, verificando la presenza della frenata e ricostruendo la dinamica con le misurazioni. Si sono poi attivati per ascoltare eventuali testimoni. Purtroppo però non è stato possibile verificare altri particolari perché nella zona non ci sono telecamere, nonostante la città sannicolese ne abbia installate circa 50 (sono funzionanti) su tutto il territorio. Ci sono però molti esercizi commerciali, ma essendo chiusi non è stato possibile per il personale della polizia municipale sannicolese chiedere informazioni precise. Fra i presenti accorsi sul posto, più di uno ha sottolineato che l'incrocio tra via Saba e via Leonardo Da Vinci è stretto e pericoloso. Proprio per prevenire eventuali incidenti, l'amministrazione comunale ha fatto installare un dosso con lo scopo di far rallentare i veicoli lungo via Saba a una decina di metri prima dell'incrocio, mentre su via Leonardo da Vinci, prima dell'intersezione della strada laterale, sono state disegnate le strisce pedonali, proprio per garantire attraversamenti in sicurezza. A San Nicolala Strada e a Caserta si prega e si spera che il bambino possa riprendersi.