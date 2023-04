Ruba energia, in casa aveva un allevamento di animali abusivo: arrestato 63enne

Un consumo anomalo di energia elettrica fa scattare il controllo e i carabinieri scoprono un allevamento di animali abusivo. I militari dell’Arma unitamente a personale tecnico dell’Enel sono intervenuti presso l’abitazione di un sessantatreenne di San Tammaro, dove hanno scoperto il furto di energia elettrica. Ma non solo, i carabinieri hanno scoperto anche l’esistenza di un vero e proprio allevamento di cani non in regola con le vigenti disposizioni in materia.

L’uomo, in una delle pertinenze della struttura, aveva realizzato dei box e delle gabbie, sia interni che esterni, dove ospitava 30 cani di varie razze, tra cui Boxer, Pastori Tedeschi, Maltesi, Bulldog e Barboncini, cinque dei quali risultati privi del previsto microchip identificativo. Nei box esterni sono stati trovati e sequestrati, da personale dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Randagismo della Asl di Caserta, per i successivi controlli sanitari, un maialino vietnamita e due pecore.



Nel corso dei controlli è stato altresì rinvenuto un mezzo escavatore risultato oggetto di furto. L’uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica e denunciato in stato di libertà per ricettazione. Ha incassato pure una sanzione amministrativa di 5000 euro, per inosservanza delle norme in materia di allevamento di animali.