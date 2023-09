Un kit anti-contagio Covid per ogni scuola. All'indomani dell'annuncio del direttore generale dell'Asl, Amedeo Blasotti, i plessi casertani si preparano a recuperare dagli scatoloni il materiale accantonato a fine emergenza. Non solo mascherine e igienizzanti ma anche termometri e termoscanner. Un avvio dell'anno scolastico che sarà scandito probabilmente ancora una volta da ingressi differenziati e personale dedicato ma senza i timori che hanno caratterizzato in passato la fase clou dell'epidemia. La stessa Asl ha tranquillizzato la comunità specificando che, sebbene sia stato registrato un incremento costante dei contagi, i dati non sono preoccupanti.

«Attualmente come scuola stiamo già osservando le linee guida del Ministero della Salute relativamente alle misure di prevenzione Covid - fa notare Adele Vairo, dirigente scolastica del liceo Manzoni e presidente provinciale dell'Anp - ma, come rappresentante della quasi totalità dei dirigenti scolastici del territorio, mi farò portavoce in ambito sindacale, delle novità che arriveranno nelle prossime ore dall'Asl. Nessuno di noi naturalmente ha dimenticato la lezione che ci ha dato il virus. Al "Manzoni" per esempio abbiamo mantenuto la figura del referente Covid, così come gli ingressi differenziati per gli studenti e i dispenser di igienizzante. Abbiamo continuato a rispettare il protocollo di comportamento standard previsto ma senza creare allarmismo o paranoie. L'esperienza Covid ha modificato di fatto anche le abitudini e lo stile di vita delle persone e la scuola non può non tenerne conto nel rispetto degli studenti, dei docenti e di tutto il personale in organico».

«Le linee guida del Ministero della Salute al riguardo sono chiare - spiega Antonella Serpico, dirigente scolastica dell'istituto "Giordani" - e al momento non è previsto l'obbligo delle mascherine, né quello del distanziamento. Restiamo in attesa delle indicazioni dell'Asl ma nel frattempo torneremo in aula mercoledì mattina rispettando le stesse regole che abbiamo osservato fino alla fine del precedente anno scolastico. È chiaro che se la situazione dovesse peggiorare saremmo pronti a correre ai ripari e ad adottare misure più stringenti. Abbiamo fatto una gran scorta in passato di presidi sanitari e abbiamo anche installato i misuratori della temperatura quindi non avremmo alcun problema a ripristinarli».

Resta in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'Asl anche l'istituto professionale "Mattei": «Abbiamo appreso dalla stampa - chiarisce Roberto Papa, dirigente scolastico - della recrudescenza del Covid e immaginavamo che ci sarebbero state delle nuove prescrizioni, nel frattempo valgono le regole che impongono di rimanere a casa con una temperatura pari o superiore ai 37 gradi. Diverso il caso degli ingressi differenziati che rappresentano ormai una soluzione strutturata per questo istituto. Li utilizziamo ormai di prassi infatti indipendentemente dall'emergenza sanitaria perché rappresentano una ottima risposta in termini organizzativi». Il piano anti Covid annunciato dal direttore Blasotti riguarderà naturalmente le scuole di ogni ordine e grado. L'obiettivo è creare una interlocuzione diretta tra i plessi e il distretto sanitario di competenza così da monitorare con maggiore precisione la situazione epidemiologica scolastica.

E intanto il Comune sta completando proprio in questi giorni l'opera di sanificazione degli istituti che ospitano l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado per accogliere bambini e ragazzi in ambienti puliti e sicuri. «In vista della ripresa delle lezioni - fa sapere l'amministrazione - sono in corso, in tutti gli edifici scolastici, attività di pulizia e manutenzione del verde che si protrarranno fino a martedì. In sinergia con l'Asl si è dapprima provveduto alla sanificazione e disinfestazione delle aule e dei locali interni alle scuole con l'igienizzazione degli arredi per poi procedere ai giardini e agli spazi esterni con il diserbo e lo sfalcio dell'erba, la pulizia straordinaria dei cortili e delle aree verdi». Priorità è stata data ai plessi della De Amicis che riapriranno i cancelli oggi. Tutte le altre scuole riapriranno mercoledì. Unica eccezione per l'infanzia di via De Cillis a Casolla che accoglierà gli alunni dal 18 settembre. Qui infatti sono in corso interventi di manutenzione straordinaria per far fronte ad una infiltrazione dal tetto che avevo reso inagibile la mensa. Oggi il sindaco Carlo Marino inaugura anno scolastico nel plesso infanzia di via Cilea. In contemporanea a parco Aranci andrà l'assessore Sadutto e al plesso di Casolla primaria assessore Martino.