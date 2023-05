Sei donne e uno degli consiglieri più giovani d'Italia, il diciannovenne Nicola Margarita eletto nella lista "Fare democratico per Orta verde", faranno parte del Consiglio guidato dal sindaco di Orta di Atella Antonino Santillo.

I sedici rappresentanti della maggioranza, senza dover fare i conti con l'opposizione, assente vista la candidatura esclusiva di Santillo, dovranno amministrare un Comune dove tante sono le emergenze, soprattutto sotto il profilo urbanistico, con centinaia di abitazioni illegali poste sotto sequestro.

La buona rappresentanza di quote rosa conta la consigliera Filomena Capasso, con 787 voti, risultata prima eletta della lista più votata, "Orta al centro", ideata dall'ex sindaco Andrea Villano, che, insieme alla seconda, la lista CorAggio, ha distaccato di molto le altre quattro liste in corsa. "Orta viva" ha espresso due consigliere, Tiziana Dirasco e Immacolata Liguori. Anna Cirillo di CorAggio, Giovanna Migliore di "Orta sul serio" (lista che vanta il primo eletto, Giuseppe Pio Massaro con 893 voti) e Annalisa Cinquegrana di Orta democratica, già consigliera con l'ex sindaco Vincenzo Gaudino, chiudono il cerchio delle donne elette.

Santillo è consapevole che non sarà facile tenere insieme tutti i pezzi ma ha già annunciato che presto ci saranno incontri per un confronto interno sulla designazione delle cariche. Intanto ieri, anche se la proclamazione avverrà nelle prossime ore, si è già recato al Comune per salutare i dipendenti.

«Conosco quasi tutti ha detto avendo fatto il consigliere di maggioranza, da parte loro e di tanti cittadini ho avuto parole di incoraggiamento e questo mi motiva ancora di più a rimboccarmi le maniche e ad agire. Sono felice ha aggiunto che siano state elette molte donne e che ci sia un consigliere giovanissimo, che di certo meglio saprà rappresentare le istanze dei ragazzi ortesi, in una città che è tra l'altro la più giovane d'Italia, vista la bassa età media».

A breve, si dovrà trovare l'equilibrio per la nuova giunta, che «sarà politica e locale annuncia Santillo ma comunque costituita da persone esperte che vorranno dedicarsi anima e corpo alla nostra città».

Intanto lo sguardo è già rivolto al nuovo Puc di Orta di Atella e in particolare alla delibera del commissario straordinario Giuseppe Guetta che, proprio alla vigilia delle elezioni, ha voluto indicare la strada di approvazione del nuovo strumento urbanistico, anche per superare definitivamente quello del 2014, che prevede altro consumo del suolo.