Sistema di emodinamica non invasiva su un'ambulanza del 118 di Caserta

Un sistema di emodinamica non invasiva su un'ambulanza del 118. E' la prima in Italia. L'iniziativa è dell’Asl di Caserta, diretta dal dottor Amedeo Blasotti, nell’ottica di offrire servizi all’utenza sempre più efficaci. In un'autoambulanza del servizio 118, diretto dal dottor Roberto Mannella, è stato installato un apparecchio Uscom grazie alla fattiva collaborazione della Uoc Tecnologie Sanitarie e Ttlc con gli ingegneri Tommaso Cerciello e Federico Conte.

Uscom Ltd è una società australiana di dispositivi medici specializzata nella produzione di sistemi non invasivi di misura delle funzioni cardiovascolari, ad altissima affidabilità.

Queste misure possono essere utilizzate per valutare e gestire l'emodinamica cardio vascolare del paziente a bordo. l sistema Uscom consente una sicura, rapida, precisa ed economica ottimizzazione del sistema cardiocircolatorio. Uscom sta per Ultra sonic cardiac output monitor. Esso misura il flusso di sangue attraverso la valvola aortica e/o la valvola polmonare utilizzando l’onda doppler continua.

Supera i sistemi emodinamici usati in terapia intensiva Icu. Esso fornisce le seguenti principali funzionalità quali la gittata cardiaca e gittata sistolica beat to beat; la possibilità di misurare la gittata cardiaca sia del cuore destro che sinistro; il volume di eiezione sistolico sv; le resistenze vascolari sistemiche e l’indice di inotropismo. Pertanto, già in autoambulanza si potrà confermare o meno la circolazione normale; rilevare rapidamente disfunzioni cardiovascolari e scompensi; guidare l’ottimizzazione della circolazione – trasporto d’ossigeno; ottimizzare la gestione dei fluidi - quando iniziare e quando smettere; gestire razionalmente i farmaci (inotropi, vaso-attivi) - giusto farmaco, giusta dose; fornire le informazioni direttamente per poi registrare automaticamente tutti i dati, disponibili per successive valutazioni. Già positivamente “collaudato” sulla prima autoambulanza, l’Asl di Caserta sta valutando eventualmente di dotare dell'apparecchiatura tutte le autoambulanze del servizio 118.