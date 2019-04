Martedì 30 Aprile 2019, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Squadra Volante della polizia di Caserta ha fermato un giovane - D.F.V. - per il reato di spaccio di sostanza stupefacente nel Rione Iacp di San Clemente a Caserta. Gli agenti, insospettiti dai movimenti di due ragazzi, li hanno controllati intervenendo al momento dello scambio di una busta in cellophane che conteneva 40 grammi di cocaina che veniva venduta al prezzo di 30 euro, versato in precedenza dall’acquirente. Il giovane trovato in possesso della bustina in cellophane, D.F.V, si è disfatto della busta, lanciandola a breve distanza. Dentro, c'era una scatola di pasta al sugo, utilizzata per confondere l'involucro che conservava sostanza bianca per circa 5 grammi.Gli uomini della Squadra Volante hanno arrestato D.F.V. e dopo la perquisizione nella sua abitazione hanno trovato nascosta altra cocaina per circa 2,5 grammi e hashish per circa 0,50 grammi con un bilancino di precisione per la suddivisione delle dosi.Informato il pm di turno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari poi il magistrato ha applicato la misura della presentazione alla polizia giudiziaria.