La polizia di Stato di Caserta ha arrestato Luigi Di Stazio, 63enne, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato tratto in arresto da personale della Squadra Mobile di Caserta, poiché colpito da provvedimento di Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, per l’espiazione della pena di 8 anni di reclusione e della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 5 anni.

L’arrestato fu coinvolto, nel 2013/2014, con altri soggetti arrestati in flagranza di reato, in una indagine inerente allo spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina ed hashish, che aveva interessato le Città di Caserta e San Nicola la Strada.

