Studenti in gita aggrediti e rapinati fuori la Reggia, due arresti

Sono accusati di rapina aggravata e uno di loto anche di spaccio di sostanze stupefacenti. La squadra mobile della questura di Caserta ha arrestato stamattina due cittadini tunisini, di diciotto e vent’anni, residenti da tempo in Italia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Secondo l’accusa sarebbero gli autori della rapina ai danni di un gruppo di studenti catanesi che, il 21 aprile di quest’anno, erano in gita scolastica alla Reggia di Caserta unitamente ai loro professori. Dalle indagini è emerso che i due arrestati si trovavano insieme ad altri stranieri nei pressi della Reggia e dopo aver adocchiato le vittime, anche importunando una ragazza, aggredivano uno degli studenti al quale, dopo aver sottratto con violenza una catenina d’oro del valore di circa 1.400 euro, cagionavano lesioni personali al volto.



Le immediate ricerche degli aggressori, avviate dalla stessa Squadra Mobile di Caserta a seguito della rapida segnalazione delle vittime, permettevano agli investigatori di individuare e bloccare, presso la stazione ferroviaria di Caserta, il 18enne arrestato oggi unitamente ad altri soggetti stranieri.

All’atto del controllo, peraltro, il giovane veniva trovato in possesso di 4 stecche di hashish.