Succivo, tenta strage con molotov: convalidato arresto per ufficiale dell'Esercito in pensione

Il gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto di un ufficiale dell’Esercito in pensione che, due giorni fa a Succivo, si era reso protagonista di pericolose azioni ai danni di un cantiere aperto accanto alla sua abitazione mettendo a rischio la vita di operai edili e residenti.

L'uomo, in preda a un momento di delirio aveva lanciato una bottiglia molotov realizzata artigianalmente con una bottiglia vuota di olio di oliva, contenente liquido infiammabile e un calzino all'estremità. Aveva poi tentato di far scoppiare una bombola di gas e cercato di ferire alcune persone con un coltello.

Salvatore Pastena, 63 anni - difeso dall’avvocato Raffaele Costanzo - al giudice ha detto che ritiene di aver subìto un torto per questioni di vicinato. Gravi i reati di cui è accusato: porto di arma da guerra in luogo pubblico, tentativo di incendio e minaccia aggravata dall'uso di arma. Al momento resterà in carcere a Santa Maria Capua Vetere.