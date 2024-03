Fumo dal box, allarme dei condomini: i vigili del fuoco domano incendio

Questa notte, intorno all'1,30, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta è intervenuta in corso Giannone dopo la richiesta di intervento dei residenti di un condominio che vedevano uscire del fumo dalla porta basculante di un box. Immediatamente giunti sul posto i caschi rossi hanno trovato un incendio che si era sviluppano all'interno di un box dove era parcheggiata un'automobile.

Sul posto, in supporto alla squadra, sono intervenute anche due autobotti sempre dalla sede centrale del Comando. Subito dopo aver spento l'incendio i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza in sicurezza l'intera area.