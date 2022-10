Tre rapine in pochi giorni, preso il bandito dei veicoli commerciali

Avrebbe commesso almeno tre rapine in pochi giorni nello scorso mese di luglio, ai danni di conducenti di veicoli commerciali, il 45enne di Casal di Principe - di cui non è stato reso noto il nome - cui i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord.

E sempre con le stesse modalità: con la sua Fiat 500 L di colore bianco e tetto nero, è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, avvicinava le vittime che erano nei furgoni, le minacciava con una pistola, poi rivelatasi giocattolo, e si faceva consegnare il denaro. Con i suoi colpi ripetuti in pochi giorni, ha destato allarme sociale tra la popolazione. Il 45enne era già stato arrestato dopo due rapine, poi mentre era in carcere i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno trovato le prove del suo coinvolgimento anche in un altro colpo commesso il 7 luglio, quando, vestito da bermuda e polo rossa e con un cappellino, rapinò il denaro al conducente di un Iveco Daily blu e bianco a San Cipriano d'Aversa. Determinanti per le indagini si sono rivelate le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza installate nei pressi del luogo in cui il rapinatore ha agito. Le tre vittime hanno quindi fornito subito dopo i colpi descrizioni risultate utili agli inquirenti, e hanno poi riconosciuto il bandito.