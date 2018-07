Giovedì 5 Luglio 2018, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 21:29

La notizia l'ha lanciata il ministro su twitter questa sera: «Nelle province di Caserta e Frosinone è in corso il sequestro di aziende, terreni e automobili di proprietà del clan dei Casalesi, per un valore totale di 60 milioni di euro. Complimenti alla polizia per questa straordinaria operazione. Ieri, oggi e domani: #lamafiamifaschifo». Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. I beni sequestrati sono immobili e auto disseminati nei territori del Lazio e della Campania.