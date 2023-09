Utilizzava otto alias per eludere i controlli, fermato 30enne marocchino a Caserta

Lo hanno fermato per un controllo nei pressi dell’ospedale di Caserta, dove si stava aggirando con fare sospetto vicino alle autovetture in sosta. Tenta di eludere i controlli e fornisce false generalità: utilizzava ben otto alias. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

Il trentenne marocchino, in Italia senza fissa dimora, si è subito mostrato particolarmente nervoso ed agitato e per non essere identificato ha fornito ai carabinieri false generalità.

Gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, però, hanno permesso di smascherarlo e di scoprire che il marocchino, che era stato già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione carabinieri di Legnaro, in provincia di Padova, era ben noto alle forze dell’ordine per i reati di furto e ricettazione e che, per non essere idenficato, utilizzava ben otto alias.



L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.