Cane aggredito da mamma cinghiale alla Vaccheria

La famiglia di cinghiali (madre e tre figli) che da qualche tempo si aggira indisturbata nella frazione storica Vaccheria, sta terrorizzando gli abitanti del luogo.

L'ultimo episodio è accaduto stasera: la madre ha aggredito un cane che era in giro con il padrone, forse mossa dal timore che potesse far male ai suoi piccoli. Il cane ha riportato una ferita profonda al costato. Non solo.

Nella stessa serata anche un passante è dovuto scappare perché si è trovato improvvisamente di fronte al gruppo di cinghiali