È morto, in seguito a una lunga e grave malattia, Valerio Taglione, 51 anni, coordinatore del Comitato Don Diana, «anima» di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e in tutto il Casertano negli ultimi anni, ideatore e organizzatore delle rete associativa che nel Casertano garantisce il riutilizzo produttivo dei beni confiscati. E soprattutto scout come don Peppe Diana, da cui aveva ereditato l'amore per il rapporto con i ragazzi, per il confronto schietto, sincero e costruttivo su temi fondamentali per le future generazioni e per il territorio come la legalità, declinata in tutte le forme, ma che prima di tutto significava il rispetto della dignità umana e delle regole di convivenza civile, quindi il rispetto dell'ambiente tanto maltrattato dalla camorra; la sua era una voce costante e rigida sui principi imprescindibili e basilari, a favore delle vittime della criminalità spesso dimenticate dallo Stato, degli ultimi come gli immigrati, ma che si rivolgeva in modo autorevole e severo anche agli amministratori pubblici.

In un post su Fb, il Comitato Don Peppe Diana scrive che per Valerio «è cominciato un nuovo e più lungo viaggio. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all'ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio..».

Taglione lascia una moglie e due figlie.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA