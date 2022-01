Manifestazione nella Villetta Giaquinto a Caserta: minori pianteranno alberi

Minori stranieri non accompagnati pianteranno alcuni arbusti a Villetta Giaquinto a Caserta, il polmone verde pubblico del capoluogo gestito da un comitato di cittadini.

L'iniziativa, che si terrà domani mattina (ore 10), nasce nell'ambito di LGNet, progetto teso all'inclusione sociale attraverso la partecipazione attiva finanziato dal ministero dell'interno e realizzato dal Comune di Caserta, in qualità di ente capofila, insieme all'associazione Cidis; a realizzarla in concreto la Lipu e il Comitato Villa Giaquinto.

Sono tanti gli stranieri, tra cui anche minori non accompagnati, che, da oltre un anno, sono impegnati in attività di cura e manutenzione del verde pubblico, recupero e rigenerazione urbana, supporto sociale a bambini, anziani, disabili e famiglie in difficoltà.

Domani a Villetta Giaquinto ci saranno tutti minori soli, beneficiari del progetto di accoglienza Sai, che metteranno a dimora una siepe di alloro e piantumeranno alcuni arbusti.

La manifestazione sarà intitolata «La marcia degli alberi», e farà da apripista ad un ciclo di eventi, promossi sempre nell'ambito del progetto LGNet, che nelle prossime settimane coinvolgerà volontari italiani e stranieri, tutti impegnati in alcune delle piazze e delle strade della città di Caserta, tra queste piazza Cavour e via Gemito, per interventi di riqualificazione del tessuto urbano.