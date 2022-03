Commise violenza sessuale nel 2001: arrestato tunisino a Casal di Principe

La polizia di Stato di Caserta, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un cittadino tunisino classe ‘82, destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso nel 2013 dal procuratore generale della Repubblica di Nizza, dovendo espiare una pena di 15 anni di reclusione, per reato di violenza sessuale.

Nello specifico, gli investigatori della digos della questura di Caserta, ad epilogo di un’articolata e capillare attività investigativa, riuscivano ad individuare in Casal di Principe, l’uomo responsabile del reato di violenza sessuale, commessa nella notte del 26 marzo 2001 in Nizza, in danno di una donna di 33 anni. L’identificazione del reo avveniva grazie alle risultanze dei test del dna eseguiti sul corpo della vittima, che consentivano la ricostruzione del profilo genetico dell’uomo, risultato, successivamente, compatibile con quello del cittadino arrestato.

Gli inquirenti, durante i servizi di osservazione, notavano arrivare un giovane rispondente alle caratteristiche fisiche del ricercato, il quale veniva accompagnato presso gli uffici della questura di Caserta per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti di rito. Ad adempimenti ultimati, il reo veniva tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di S. Maria C.V.