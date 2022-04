Una zecca clandestina è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I militari del reparto territoriale di Mondragone e della seconda sezione operativa del comando antifalsificazione monetaria di Napoli hanno arrestato un 71enne del posto, già detenuto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, in flagranza di reato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

APPROFONDIMENTI IL CASO Paziente del Moscati va al bar dell’ospedale e paga con soldi... IL CASO Napoli, banconote false da 50 euro sequestrate: coppia arrestata L'INCHIESTA Banconote false da 5 euro: dieci indagati a Napoli

I carabinieri si sono recati nell'abitazione dell'uomo per i controlli sull'osservanza della misura restrittiva e sono stati insospettiti dal comportamento del 71enne. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato e sottoposto a sequestro una vera e propria zecca clandestina, completa di conio per la produzione illecita di monete da due euro con effigi francesi.

Grazie all'intervento dei militari del Noam è stato possibile classificare il materiale trovato, consistente nello specifico in: un conio con riproduzione della faccia comune da 2 euro, un conio con riproduzione della faccia di nazionalità francese millesimo 2012, una virola completa, composta da due pezzi metallici di forma cilindrica; una chiave in ferro da lavoro con testa esagonale, una macchina industriale tipo pressa idraulica, senza marca, di costruzione artigianale, una macchina industriale tipo pressa idraulica, due compressori ad aria, quattro anelli con bordo-facciata riprodotta; quattro tondelli lega metallica in oro giallo grezzo, 7 tondelli lega metallica in oro giallo lavorati, 40 anelli esterni in lega metallica color argento con solo bordo riprodotto, 269 tondelli in lega metallica in oro giallo grezzi, 4 tondelli lega metallica in oro giallo lavorati, 2 anelli esterno in lega metallica di color argento con bordo e faccia lavorato, 7 anelli esterno in lega metallica di color argento con bordo lavorati, un telefono cellulare e materiali vari.