Zecchino d’Oro, oggi su Rai 1 il debutto di Gaia Collela di Capodrise

«Sta entrando un vampiro, che ha fame veramente / perché il sangue gli fa senso e così non mangia niente!». Con questi versi Gaia Colella, 5 anni appena, di Capodrise, oggi pomeriggio, alle 17, su Rai 1, debutterà alla 66esima edizione dello Zecchino d’Oro. La finale, domenica, sarà condotta dal direttore artistico, Carlo Conti; e nella cittadina alle porte di Caserta faranno tutti il tifo per lei. In coppia con Claudia, 9 anni, di Bari, Gaia porterà un brano dal titolo “La casa stregata”, un inno un’unicità nella diversità scritto da Valerio Baggio e Mario Gardini.

La piccola frequenta la prima elementare all’istituto comprensivo “Giacomo Gaglione” di Capodrise; ha sempre amato cantare, ballare, giocare e imparare cose nuove.

Orgogliosi ed emozionati, forse più di lei, i genitori, Luigi e Pierangela («È nato tutto per gioco», rivelano), e il suo insegnante di canto, Luigi Bollito, un vero talent scout di interpreti in erba.

Già tre anni fa, Gaia superò le selezioni preliminari, ma non quelle finali perché troppo piccola; l’anno scorso un nulla di fatto, mentre quest’anno è andata dritta come un treno, fino alla notizia di essere stata ammessa alla finale nazionale.

I bambini in gara sono 17, arrivano da dieci Regioni italiane e da tre Paesi esteri (Grecia, Bulgaria e Albania) e saranno tutti accompagnati dal Piccolo coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. I brani sono firmati da autori storici dello Zecchino d’Oro, ma anche da big della canzone, come Loredana Bertè, Max Gazzè e Paolo Vallesi.