Caserta: nuove ztl e aumento dei prezzi per la sosta sulle strisce blu

Ztl da rimodulare, si amplia in città l’area off-limits per le auto. Previsti due nuovi varchi in via San Carlo, nel tratto tra via Galilei e via Colombo, solo nel fine settimana e nei giorni festivi, presumibilmente dalle ore 10 alle 3.

Un intervento atteso già dallo scorso anno ma che era stato congelato in seguito alla chiusura del secondo tratto di via San Carlo per il rischio crollo di un palazzo pericolante. Con la messa in sicurezza dell’edificio e la riapertura del tratto tra via Colombo e via San Giovanni, l’amministrazione si è attivata per dare un seguito alla delibera di giunta.



Altri due dispositivi saranno attivati a San Leucio, in corrispondenza della porta di accesso che da piazza della Seta conduce al Belvedere, mentre un quinto varco sarà installato in prossimità di piazza Madonna delle Grazie a Vaccheria.

La data di inizio dei lavori non è stata ancora definita ma l’intervento, previsto a breve, rientra in una operazione complessiva che comporterà anche la sostituzione degli attuali quattordici varchi già esistenti. I nuovi pannelli non recheranno più la scritta varco attivo e varco non attivo ma varco aperto e varco chiuso, a seconda che il tratto sia percorribile dai veicoli oppure no.

Solo dopo il completamento di questo step, si proseguirà con l’adozione sperimentale della pedonalizzazione in via Mazzini. Qui continuerà ad essere attiva la ztl dal lunedì al venerdì mentre invece nel fine settimana e nei giorni festivi sarà adottata l’Apu (Area pedonale urbana). Il nuovo dispositivo, della durata di sei mesi, dovrebbe essere in funzione dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 3, in queste fasce orarie si restringerà ulteriormente la platea di chi avrà diritto al transito su via Mazzini.

Con la pedonalizzazione potranno accedere infatti soltanto i velocipedi, i veicoli elettrici,

i mezzi di soccorso e quelli delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco

e della protezione civile, il trasporto pubblico locale e i blindati per il trasporto valori.

Strettamente connesso alla viabilità e alla ztl anche il nuovo sistema della sosta che, salvo nuovi rinvii, dovrebbe essere operativo in città dal 9 ottobre. Allo stato la K-City, la società che si è aggiudicata la gestione del servizio per i prossimi dieci anni, sta lavorando per completare la ritinteggiatura delle strisce blu e la programmazione dei nuovi parcometri. 115 quelli installati in tutta la città.

«Siamo a buon punto – ha dichiarato al riguardo il vice sindaco Emiliano Casale –

per il 9 ottobre sarà tutto pronto».

A partire da metà mese sarà possibile pagare il grattino anche con il bancomat e le carte di credito. Su ogni stallo dovrà essere posizionato un sensore che consentirà agli ausiliari del traffico di monitorare le strisce occupate abusivamente e agli automobilisti di intercettare in tempo reale, tramite una app, i posti liberi dove poter parcheggiare.

44 dipendenti della concessionaria del servizio potranno elevare sanzioni non solo all’interno delle strisce blu ma anche nelle aree limitrofe per divieto di sosta.

E’ il caso dei veicoli parcheggiati in doppia fila, oppure sulle strisce pedonali o sui posti riservati ai disabili. In tutta la città sono 650 le strisce gialle destinate ai residenti mentre le strisce blu sono 2.298 (511 in zona A e 1.787 in zona B).

Il grattino costerà 60 centesimi all’ora in fascia B (dieci centesimi in più rispetto al passato) e 1,20 euro in fascia A. Prevista la tariffa oraria anche di domenica e nei giorni festivi e non più solo il pagamento della prima ora come nel vecchio sistema. Confermata poi dal Comune la sosta gratuita di due ore nella pausa pranzo, ma solo in zona B, per agevolare i genitori che vanno a prendere i figli a scuola.

Verranno installate in corso Trieste, via G.M.Bosco e via Unità italiana invece

le centraline (alimentate da pannelli solari) per la ricarica elettrica gratuita di bici, scooter e monopattini. Potrebbe riaprire intanto tra fine ottobre e inizio novembre

il parcheggio Pollio di viale Vittorio Veneto, chiuso ormai da quasi due anni.

Sta per essere completato infatti l’iter amministrativo con l’Agenzia del Demanio e,

a seguire, ci sarà la sottoscrizione del contratto con il concessionario dell’area.