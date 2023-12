La galleria caprese Liquid Art System apre a Miami dopo il successo all'Art Week

Liquid Art System , la rete di gallerie fondata e diretta da Franco Senesi, protagonista dell'Art Week americana che la vede esporre ad Art Miami e Context Art Miami, fiere tanto attese dai collezionisti di mezzo mondo che proseguiranno fino a domenica 10 dicembre nella prestigiosa location sul lungomare di One Herald Plaza, nel cuore di Miami.

Con i suoi 300 metri quadrati, la galleria caprese vanta lo stand più spazioso: una mostra collettiva che spazia da maestri figurativi italiani contemporanei a scultori di fama internazionale.

Ma c'è di più: quest'anno, proprio durante la settimana più attesa per l'arte contemporanea negli Stati Uniti, la Liquid aggiunge un altro tassello al suo sistema di gallerie, aprendo ufficialmente una nuova sede a Miami. Dall’8 dicembre al mosaico di gallerie di Capri, Anacapri, Positano e Ravello, si unisce quindi una strategica destinazione oltreoceano. Circa 230 metri quadri con vetrina su strada nel quartiere di Little Haiti, in recente espansione sulla scena artistica contemporanea.

«Un'occasione incredibile per incontrare clienti, art dealer, artisti in quella che in Italia è considerata " bassa stagione" , e che invece in Florida coincide con il loro picco» commenta Senesi, soddisfatto ed emozionato per questa nuova sfida. Inizia un nuovo capitolo per la Liquid, che metterà in connessione Capri e Miami, come città sorelle.

La "Liquid Miami" inaugurerà con un cocktail vernissage dedicato alle opere di alcuni noti nomi legati da lungo tempo alla galleria, come Marco Grassi, Roberto Ferri, Umberto Ciceri, Antonio Sannino, Peter Demetz, Willy Verginer , Elisa Anfuso, Giacinto Bosco , Seo Young Deok, accostati ai più recenti lavori di Filippo Tincolini , Roberto Bernardi, Fabio Abbreccia e Filippo Manfroni. Inoltre, l'apertura prevede una performance di Tiffany Trenda, artista impegnata nella ricerca sul legame tra il corpo umano, in particolare quello femminile, e le più evolute tecnologie.

La prima mostra della Liquid nel nuovo spazio di Miami includerà tele e sculture di grandi dimensioni per presentare al meglio il numeroso parterre di artisti rappresentati dalla galleria. La galleria di Miami resterà poi aperta tutto l'anno su appuntamento con personale dedicato per garantire visite personalizzate. L'opening avverrà non a caso durante la settimana dell'arte americana, con Art Miami ed Art Basel Miami e numerosi eventi satellite, per favorire ulteriori occasioni di scambio tra artisti, dealer e collezionisti anche fuori dagli stand. Nell'ambito di Art Miami ( insieme alla sister fair Context Miami), una delle principali destinazioni per l'acquisto di opere del XX e XXI secolo, con artisti all'avanguardia e nuove opere realizzate appositamente per la fiera, Liquid è tra le poche gallerie italiane che si impone per offerta espositiva e grandezza degli spazi, rappresentando un esempio di azienda italiana vincente all’estero.