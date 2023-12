Dadart, al Polo Nautico di Salerno la nuova galleria d'arte contemporanea

Mercoledì 13 dicembre alle 18.30, presso gli spazi di via lungomare Colombo 128A, presso il Polo Nautico, si terrà l'inaugurazione di Dadart, la nuova galleria d'arte contemporanea frutto della passione di Daniela Diodato e del direttore artistico Emanuele Forte.

Lo spazio espositivo, oltre ad accogliere i principali esponenti della scena nazionale e internazionale, si offrirà come vetrina privilegiata per giovani artisti del territorio e non solo, aprendosi alla contaminazione con la musica e i nuovi linguaggi del contemporaneo per farsi hub e centro di promozione culturale.

Tra gli obiettivi principali di Dadart, infatti, il desiderio di avvicinare una platea eterogenea e in particolare i più giovani, al complesso ed affascinante mondo dell'arte, attraverso un approccio dinamico e partecipativo che possa rendere appassionati e semplici curiosi protagonisti di ogni evento espositivo.

In occasione del vernissage, che sarà accompagnato dalla musica di Tonico 70 e di Logout Sound System, saranno esposte le opere di Ciro Palumbo, Alessandra Carloni, Luca Vallone, Jacopo Mandich, Iabo, Michele Stanzione, Stefania Chieffi.