Capaccio Paestum, al Next la prima rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania

Le pratiche tradizionali connesse ai saperi, alle celebrazioni, alle espressioni e alla cultura agro-alimentare della Campania saranno protagoniste della Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, in programma dall’1 al 3 dicembre al NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum.

Un evento unico nel suo genere, in cui il patrimonio culturale immateriale di una regione italiana si presenta al grande pubblico attraverso una rassegna con stand espositivi, dibattiti, incontri, laboratori, dimostrazioni, degustazioni, performance e concerti.

Promossa dalla Regione Campania e con un cofinanziamento sui Fondi POC 2014-2020, organizzata in collaborazione con la Scabec – Società Campana Beni Culturali in partnership con il Comune di Capaccio Paestum, il progetto Canta, suona e cammina e campania>artecard, la Rassegna sarà inaugurata venerdì 1° dicembre, alle ore 10.30

Seguirà la presentazione del Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile per conoscere le circa 100 pratiche tradizionali iscritte all’IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano).

Nato con lo scopo di rilevare il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare delle comunità campane l’Inventario annovera, oggi, circa cento elementi nelle sezioni di cui si compone.

Il programma pomeridiano si aprirà alle ore 14.30 con una sessione interamente dedicata al patrimonio immateriale del Cilento e ai materiali di interesse etno-antropologico raccolti in Campania da Annabella Rossi, antropologa romana che negli anni Sessanta effettuò in Campania ricerche in particolare sui rituali del carnevale

La prima giornata si concluderà, alle ore 19.00, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare in “Anima di Terra Tour”, uno spettacolo musicale composto dai brani della tradizione campana.

Il concerto sarà anche trasmetto in live streaming sull’Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione Campania

In calendario, per tutto il fine settimana, incontri sulle buone pratiche di salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, sulle nuove candidature UNESCO e sugli elementi del Patrimonio Immateriale della Campania, con un focus su carnevali storici, rituali del grano, culto micaelico in Campania, caffè espresso italiano.

Non mancheranno dimostrazioni e laboratori legati alle più celebri tradizioni campane, come L’Arte del pizzaiuolo napoletano che celebrerà al NEXT i 6 anni dal riconoscimento a patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’UNESCO: nel corso dei tre giorni, dalle ore 15.30 alle 17.30, si terranno laboratori e food experience ideati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, con degustazioni ed esibizioni gratuite da parte di pizzaioli professionisti.

In contemporanea, nell’area polifunzionale è in programma un’esibizione delle bande musicali di Canta, suona e cammina, progetto che attraverso le parrocchie coinvolge i giovani provenienti dai quartieri con criticità sociali o a rischio di evasione scolastica, realizzata nell’ambito della DGR 566/2021, Musica nei luoghi sacri 2022/2023.

150 ragazzi suoneranno brani della tradizione musicale della Canzone napoletana e del Natale presso l’area spettacolo all’interno dello spazio espositivo. Dalle ore 11 alle 13, infine, in scena le performance artistiche afferenti alle varie pratiche tradizionali.