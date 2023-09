Maratea Yellow Book Marine, Piera Carlomagno nella direzione artistica con Simona Bonito e Paolo Roversi

Si è conclusa con successo la prima edizione del Maratea Yellow Book Marine, il primo festival lucano dedicato al giallo e al noir. L’iniziativa nata dalla collaborazione tra il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival diretto dal noto scrittore Paolo Roversi e la Notte Bianca del Libro Festival d’intesa con la Pro Loco e il Comune di Maratea ha visto la partecipazione di numerosi scrittori e scrittrici di genere.

Tanti gli appuntamenti estivi all’insegna della cultura, in cui gli autori, tra presentazioni e approfondimenti, hanno raccontato i loro romanzi, confrontandosi con un pubblico attento e appassionato nelle piazze del raffinato centro storico di una delle località balneari più belle d’Italia. Il nome, insolito per un festival, parafrasando una celebre canzone dei Beatles, fa riferimento a un immaginario sottomarino che porta con sé il fascino delle storie, dei libri e delle atmosfere gialle e noir. Un sottomarino che, durante la navigazione, con una rete a strascico ha intercettato e raccolto altre esperienze virtuose come quella di grande successo del SalerNoir Festival e della sua direttrice artistica, Piera Carlomagno che per la prossima edizione del Maratea Yellow Book Marine sarà accanto a Paolo Roversi e Simona Bonito nella direzione artistica.

A raccontare tutte le novità della seconda edizione 2024 sarà proprio Piera Carlomagno, domani sabato 9 settembre in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Il taglio freddo della luna” edito da Solferino, che si terrà alle 21, nella celebre piazza Buraglia, cuore del centro storico di Maratea. A condurre l’incontro sarà Simona Bonito. Saluteranno il sindaco Daniele Stoppelli e il presidente della Proloco Pierfranco De Marco.

“Il taglio freddo della luna”, presentato, durante l’estate, in 13 festival della letteratura in tutt’Italia, è il terzo romanzo della serie che vede come protagonista l’indomita Viola Guarino, anatomopatologa alla scoperta di una Basilicata a volte arcaica e a volte spiazzante nella sua modernità.