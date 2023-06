Mostra d'Oltremare, arriva al Teatro dei Piccoli uno spettacolo con le marionette

Di scena, sabato 1 e domenica 2 luglio, al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito della rassegna «Open Air», i burattini e i pupazzi animati del Granteatrino. Un «focus» dedicato alla storica compagnia fondata da Paolo Comentale nel 1983 a Bari, che propone due tra i titoli di maggior successo di questa struttura riconosciuta, nel 1988 dal Ministero della Cultura, quale organismo di «Teatro di figura di rilevanza nazionale». A Napoli, il Granteatrino presenterà «La strega Teodora e Draghetto» e «Bruno lo zozzo e gli amici immaginari» due divertenti spettacoli che utilizzano varie tecniche del teatro d’animazione e di figura, adatti ai piccoli dai 3 anni in su.

Il primo spettacolo, in scena sabato 1 luglio, adattato e diretto da Paolo Comentale è tratto dai racconti di Nicoletta Costa, straordinaria autrice nota al grande pubblico per i personaggi, amatissimi dai bambini, di «Giulio Coniglio» e «Peter Lo Spaventapasseri».

In scena a dar vita alle avventure della Strega e di Draghetto, le attrici Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio alle quali è affidato il compito di animare i grandi pupazzi, disegnati dalla stessa Nicoletta Costa e realizzati da Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla, due giovani artiste formatesi alla Scuola per Giovani Burattinai del Granteatrino.

Domenica 2 luglio, sempre alle ore 19 e sempre nella pineta del Teatro dei Piccoli, è in programma «Bruno lo zozzo e gli amici immaginari», uno spettacolo tratto dalle avventure del notissimo personaggio nato dalla fervida fantasia dell’illustratore e scrittore Simone Frasca. La regia è di Francesco Tammacco, con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio, pupazzi e scene di Lucrezia Tritone e Anna Chiara Castellano Visaggi. La rassegna «Open Air» è organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, compagnie residenti del Teatro dei Piccoli, ed è realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.