Scudetto, esce «Un anno di Napoli» il libro di Angelo Rossi

Esce in libreria e in tutti gli store online «Un anno di Napoli», il nuovo libro di Angelo Rossi che ripercorre le tappe dello storico terzo scudetto e quelle dell'anno della città.

«Giorgio Ascarelli, il papà del Napoli, aveva capito tutto: Napoli deve avere una sola squadra. Un popolo, una squadra. Semplice. Un’intuizione geniale, perché è proprio la gente partenopea ad aver creduto, cullato, sospinto la maglia azzurra nel sogno tricolore. Trentatré anni dopo la seconda, la terza cometa tricolore si è fermata nel cielo di Napoli. Questa volta, però, senza esplodere, perché non è arrivata all’improvviso: lo scudetto è stato annunciato, dopo tanto scetticismo iniziale, da filotti di vittorie e record. Un percorso pazzesco, “miracoloso” in Italia e in Europa come mai era accaduto nella storia del club. È stato l’anno del Napoli, dei suoi nuovi eroi. E di Napoli. Una città, una maglia, l’eterno binomio rinnovato dal mantra di Masaniello Spalletti: «Si fa tutto per lei».

Diego Armando Maradona diceva: «Se non giochi nel Napoli e non conosci la pazzia della sua gente per la squadra, non puoi sapere cos’è il calcio». Un sentimento unico, viscerale, una passione bruciante che lega i (pochi) trionfi di ieri allo scudetto di oggi. Sempre sotto l’ala di Dios».

Angelo Rossi (Napoli, 1962) fa il giornalista da quando aveva diciassette anni.

Professionista dal 1988, scrive prevalentemente di sport con esperienze nelle redazioni di «Napoli notte», «Il Giornale di Napoli», «Roma», «Repubblica», «Domani», «Tuttosport»», «Il Mattino», «Il Giornale». Lavora nel mondo della comunicazione tra giornali e uffici stampa, collabora con emittenti televisive, è autore di programmi sportivi e di alcuni cortometraggi: Napoli campione, La favola più bella, Napoli il giorno dopo. Ha avuto il privilegio di vivere Maradona e gli anni dei suoi trionfi in azzurro.