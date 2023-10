Sergio Staino, morto il vignettista “papà” di Bobo ed ex direttore dell'Unità: malato da tempo, aveva ​83 anni

È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato. Staino era stato ricoverato una prima volta nel novembre del 2022. Era uscito dall'ospedale nel settembre scorso ma ci era tornato a metà ottobre, quando le sue condizioni sono peggiorate. Fino a qualche giorno fa si trovava all'Istituto Don Gnocchi di Firenze.

Il cordoglio

«Ci ha lasciati Sergio Staino, gia direttore de 'L'Unità' e padre di Bobo, il personaggio delle sue vignette, interprete dei sentimenti, delle ansie, delle speranze del popolo della sinistra.

Ci ha lasciati Sergio #Staino, gia direttore de L'Unità e padre di Bobo, il personaggio delle sue vignette, interprete dei sentimenti, delle ansie, delle speranze del popolo della sinistra. Grazie Sergio, ci mancherai, ma ti porteremo nel cuore pic.twitter.com/iysiJa3Ih9 — Piero Fassino (@pierofassino) October 21, 2023

«Caro Sergio, che brutto scherzo che ci hai fatto: tu e Bobo per noi eravate immortali». Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella, appresa la notizia della morte di Sergio Staino. «Con Staino perdiamo tutti un grandissimo professionista - continua il sindaco di Firenze - che tramite la sua matita ha fatto riflettere non solo le persone comuni ma anche molta parte del centrosinistra e del Pd, partito al quale non risparmiava spesso critiche, anche se sempre costruttive, e che spronava ad essere più vicino al suo popolo. Io oggi perdo un amico con cui fin dai miei primi passi nella politica mi sono sempre confidato sulle mie idee sulla politica e sulla vita. Ci accomunavano valori e principi solidi e con lui il Comune ha avuto modo di collaborare molte volte: ricordo tra l'altro che all'inizio del 2000 Staino è stato responsabile dell'Estate Fiorentina, mentre la nostra ultima iniziativa insieme è stata una cartolina contro il razzismo». «Alla moglie Bruna, quella Bibi che spesso lui ha definito la sua forza e il suo valore aggiunto, e ai figli Ilaria e Michele, vanno le più sentite condoglianze della città e il mio abbraccio personale», conclude Nardella.