«Arte nei portoni e nelle vetrine di Sorrento» da sabato al 29 ottobre, tra gli androni di antichi palazzi

Ventitré artisti della penisola sorrentina saranno i protagonisti dell'edizione 2023 della manifestazione "Arte nei portoni e nelle vetrine di Sorrento", in programma dal 16 settembre al 29 ottobre, a Sorrento, tra gli androni di antichi palazzi e nelle vetrine di negozi situati tra piazza Tasso e piazza Veniero.

L'esposizione, promossa da Luigi Gargiulo, con la collaborazione di Elena Fiorentino, gode del patrocinio del Comune di Sorrento, e sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18.30 alle 21.30.

In mostra, quadri, sculture, disegni, fumetti e varie opere in ferro, legno, stoffa e ceramica.

Quest'anno, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Giovanili, viene dedicata anche una sezione speciale a giovani artisti locali che esporranno presso l'ingresso della Curia Arcivescovile della Cattedrale di Sorrento.

“L’obiettivo è duplice - sottolinea Eduardo Fiorentino, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Sorrento -.

Da una parte, offrire una vetrina prestigiosa alle nuove generazioni di artisti. Dall’altra, dare la possibilità alla città e ai tanti turisti che l’affollano, di apprezzare i capolavori e l’estro dei nostri giovani concittadini. Siamo davvero orgogliosi di promuovere iniziative del genere, dove acquisire uno spazio di protagonismo d’eccellenza nel panorama degli eventi culturali della nostra città. Ringrazio il Forum dei Giovani per aver accolto con entusiasmo questa opportunità”.