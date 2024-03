«Mimmo Jodice. Senza tempo», la mostra sul fotografo a Firenze

Ottanta opere fotografiche, realizzate tra il 1964 e il 2011, per ripercorrere i temi più importanti dell'attività di Mimmo Jodice, nella prima mostra a Firenze dedicata al fotografo napoletano. È quanto propone «Mimmo Jodice. Senza tempo» a villa Bardini, da domani al 14 luglio. La mostra, suddivisa in sezioni ed espone, tra le altre, visioni di Napoli, i volti statuari e di mosaici antichi realizzati per per la stazione Museo della metropolitana di Napoli, le sperimentazioni in camera oscura degli anni ‘60. L’iniziativa è la seconda tappa del progetto «La grande fotografia italiana» di Gallerie d'Italia.