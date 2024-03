Museo di Capodimonte, nuovo allestimento in una sala dedicato alla famiglia Farnese

Mentre il neodirettore del museo di Capodimonte, Eike Schmidt, potrebbe mettersi in aspettativa per candidarsi come sindaco per il centrodestra a Firenze, riapre la sala 6 con un nuovo allestimento dedicato alla famiglia Farnese. Con "L’Allegoria della Giustizia" di Giorgio Vasari e i ritratti di Tiziano.