Pompei, i tesori degli Scavi alla conquista dell'America

I tesori degli Scavi di Pompei, mai mostrati al pubblico, alla conquista dell'America. «Last Supper in Pompeii: from the table to the grave» è il titolo della mostra ospitata fino al 29 agosto 2021 dal «Fine Arts Museum of San Francisco».



Organizzata in collaborazione con il Museo Americano e con l'Ashmolean Museum di Oxford - e con il supporto del Consolato Generale d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco - presenta più di 100 reperti di competenza del Parco archeologico di Pompei, provenienti non solo dalla città vesuviana ma anche dai siti periferici di Terzigno, Oplontis e Boscoreale.