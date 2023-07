Scavi di Pompei verso il nuovo record di visitatori con la domenica gratuita, 230.433 accessi a luglio in tutta Italia

Pompei si prepara probabilmente a un nuovo record, con il ritorno della domenica gratuita nel parco archeologico come negli altri musei statali. A favorire gli arrivi anche il Frecciarossa da Roma diretto nella città antica, sepolta dall'eruzione del Vesuvio.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 6 agosto, come ricorda in una nota il ministero della Cultura che sul proprio sito web pubblicizza tutti i siti aperti, nei consueti orari, con accesso su prenotazione, dove previsto. A luglio l’affluenza registrata in tutta Italia è stata di 230.433 visitatori.