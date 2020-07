Amazon re dei brand, vale un terzo dei top 100. Gucci unico marchio italiano in classifica

. La classifica mondiale di BrandZ, stilata annualmente da WPP e dall'agenzia di consulenza e di consumer insights Kantar, premia Amazon come il marchio più prezioso del mondo, in crescita del 32% a 415,9 miliardi di dollari. Da solo vale un terzo dei 100 brand che compongono la classifica. Il Covid ha avuto un impatto su tutti, spiega il report 2020, «ma attraverso la creatività e l'innovazione, i marchi con un punto in più hanno dimostrato la loro capacità di recupero e sono pronti a trovare una crescita più veloce durante il recupero».Tra i nuovi ingressi in classifica spiccano due marchi cinesiche balza al 79mo posto (16,8 miliardi) e Bank of China (13,6 miliardi) e portano a 17 i brand cinesi in classifica. Tra questi Haier, con un valore stimato di 18,7 miliardi di dollari che sale dall'89esimo al 68 esimo posto ed è l'unico ad essere inserito nella categoria «IOT Ecosystem». Nel complesso il valore totale dei primi 100 marchi al mondo è aumentato di 277 miliardi nell'ultimo anno per raggiungere i 5mila miliardi di valore in totale. I marchi tecnologici continuano a dominare la cima della classifica, crescendo complessivamente del 10%,vale 352 miliardi (+14%),326 (+30%) e subito sotto il podio c'è Google con 323 miliardi (+5%). L'unica italiana è, al 49mo posto con un valore del suo marchio di 27,23 miliardi (+8%).