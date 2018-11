Black Friday, gli sconti online sono già partiti: da Amazon a Unieuro tutta la tecnologia in saldo

Il Black Friday di Ryanair: «Voli a meno di 10 euro dalla mezzanotte del 22»

Manca poco meno di una settimana ma è già febbre da Black Friday. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, gli acquisti online degli italiani supereranno per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017.Cosa compreremo? Secondo una ricerca di Groupon la classifica dei prodotti più acquistati vede al primo posto moda e accessori: il 55% dei nostri connazionali approfitta infatti delle offerte per rinnovare il guardaroba, prima dei tanto attesi saldi in programma a inizio gennaio. Seguono a pochissima distanza i prodotti di tecnologia (54%) mentre al terzo posto si classificano gli elettrodomestici (32%), per case sempre più smart e all’avanguardia. Appena fuori dal podio prodotti di estetica e bellezza (30%) e libri, musica e altri prodotti culturali (23%). I prodotti meno interessanti durante il Black Friday agli occhi degli italiani risultano prodotti di lusso (6%) e gift card (5%).

Il giorno X è venerdì 23 novembre, ma molti siti hanno già avviato le promozioni dall'inizio della settimana. Tra questi Amazon, che sta puntando in questi giorni sui prodotti tecnologici, come gli assistenti vocali per la casa Echo o il Kindle Paperwhite. Anche Unieuro ha avviato il suo Black Roc Friday, mentre Ebay propone già sconti oltre il 50%. Idem sul sito di Mediaworld, che taglia il prezzo di Playstation e cellulari.



Per quanto riguarda il beauty, se Sephora ha scontato i prodotti del 20% nel week end appena passato, Douglas propone sconti fino ale 30% in base al prezzo speso sul sito. E per le vittime del "wanderlust" sia Ryanair che eDreams promettono di scontare i biglietti aerei.

Lunedì 19 Novembre 2018, 12:48

