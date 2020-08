Cesare Romiti e i rapporti con la Cina, una Fondazione per colmare il gap

Ultimo aggiornamento: 10:35

Diceva che "la Cina è un mondo che non si finisce mai di scoprire" e nel 2003 ha costituito quella che oggi è un realtà forte e solida nella sua funzione di ponte tra l'Italia e il Celeste Impero di Xi Jinping: la Fondazione Italia Cina. Con una stretta squadra di collaboratori fidati, Cesare Romiti si è buttato a capofitto nell'impresa di stringere relazioni non solo commerciali, ma anche istituzionali e culturali, tra i due Paesi.E ora la Fondazione, di cui ha lasciato la presidenza onoraria solo pochi mesi fa per ragioni di salute, conta 200 soci tra aziende italiane e cinesi, grandi gruppi e piccole realtà, cosi come soggetti istituzionali (le regioni Emilia Romagna e Veneto per esempio, che figurano già nel panel dei soci fondatori). Da uomo d'impresa, Romiti ha investito cercando di colmare un gap, che effettivamente si avvertiva, nei rapporti con un Paese che si cominciava a presentare al mondo come un competitor non più trascurabile, oltre a essere un grande mercato. E ha allacciato rapporti con le più importanti personalità di quel mondo, dai banchieri ai presidenti. Tutto è partito con qualche visita istituzionale, poi sono venute le Olimpiadi del 2008 e l'Expo di Shanghai, ma a quel punto tutto già andava alla massima velocità.