Coronavirus, Inps: per il bonus da 600 euro già 2,45 milioni di domande

L'Inps ha ricevuto entro le otto di questa mattina 2,45 milioni di domande complessive per più di 5,1 milioni di beneficiari di prestazioni. Lo fa sapere l'Inps spiegando che quasi 2,1 milioni sono arrivate per il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi. Per la cassa integrazione e l'assegno ordinario sono arrivate nel complesso quasi 160.000 domande per quasi 2,9 milioni di beneficiari. Per il bonus baby sitting 20.468, cigo 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari e assegno ordinario 58.000 domande per 952.800 beneficiari. «Stiamo procedendo abbastanza velocemente e siamo quasi arrivati alla metà della platea», sottolinea il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Bonus 600 euro, al via nel caos. Tridico chiarisce:

Ultimo aggiornamento: 12:00

