Fca, al via 100 nuove assunzioni per il polo produttivo di Torino

Fca rafforza il piano di investimenti per il suo polo produttivo di Torino. Sono previste cento nuove assunzioni per il lancio di nuovi modelli. Il tutto rientra nell'ambito del piano industriale 2019-2021 da 5 miliardi di euro per l'Italia.



È stata avviata, inoltre, la produzione di Maserati Ghibli con motorizzazioni ibride e le pre-serie della 500 elettrica, destinate ai test di prodotto e processo, sono già in circolazione in vista dell'inizio della produzione a giugno. Fca punta anche sulla sostenibilità nel suo polo di Torino. Nel comprensorio di Mirafiori, Fca installerà «Solar Power Production Units »con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150 mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tons di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito. Provvederà, inoltre, anche all'installazione di 850 colonnine di ricarica nell'intero polo di Torino. In particolare, 750 punti di ricarica saranno destinati ai parcheggi dipendenti.

