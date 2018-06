Morto Pierre Carniti, leader della Cisl negli anni Ottanta

Martedì 5 Giugno 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:04

È morto oggi a 81 anni a Roma Pierre Carniti, storico leader dellqa Csl. Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, Cariniti era malato da tempo.Tipografo cominciò a fare sindacato a Milano alla fine degli anni '50, per poi entrare nella segreteria della federazione dei metalmeccanici nel 1965 della quale divenne leader nel 1970. Sarà tra i promotori della prima esperienza unitaria dei metalmeccanici. Cattolico militante, operaista, nel 1979 divenne segretario generale della Cisl che guidò poi fino all'85 e nel periodo difficile dell'accordo del 1984 sulla scala mobile (l'accordo di San Valentino).Lasciato il sindacato Carniti fu per due volte eurodeputato nelle file prima del Psi e poi dei Democratici di Sinistra e nel '92, sempre con i socialisti, venne eletto anche senatore. Era nipote della poetessa Ada Merini. Sempre attivo, dello scorso autunno uno dei suoi ultimi interventi con una lettera aperta a Cgil, Cisl e Uil.«Ci ha lasciati Pierre Carniti. È un momento di dolore e di grave lutto per la Cisl e per tutto il movimento sindacale italiano». Così su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commenta commossa la scomparsa dell'ex leader della Cisl. «Pierre è stato per i lavoratori italiani e per tutti noi un punto di riferimento costante ed una guida morale e politica. È stato un sindacalista che ha segnato con la sua azione sindacale davvero un' epoca. Lascia un vuoto enorme nella società italiana. Non lo dimenticheremo mai».«Tutta la Cgil saluta Pierre Carniti. Ci lascia un uomo giusto, un grande sindacalista sempre capace di innovare, un amico dei lavoratori, un fine intellettuale», scrive su Twitter Susanna Camusso. «A lui, pur nelle differenze - aggiunge il segretario generale della Cgil - abbiamo guardato come a un punto di riferimento. Ci, mi, lascia un vuoto enorme».