Assegno unico, aumenti con rivalutazione: tabella nuovi importi in base alla fascia di reddito. Scattano da pagamenti di febbraio (con conguaglio)

Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). Ecco gli aumenti. L'Inps ha pubblicato gli importi spettanti per l’annualità 2024 rideterminati in base alla rivalutazione.

Sia l’AUU che le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. E il contributo viene quindi rivalutato.

Pensioni più lontane (e più povere) per i giovani, quando usciranno dal lavoro? Ecco le nuove simulazioni

Assegno unico, di quanto cresce?

Sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%, comunica l'Inps.

E questo determinerà la percentuale di crescita degli importi dell'assegno.

Pagamenti maggiorati e conguagli

In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui si parla nel precedente paragrafo, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023.

A partire dal mese di febbraio 2024 l’AUU viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori. inoltre, la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

Assegno unico, le nuove tabelle in pdf

Di seguito il pdf con i nuovi importi dell’AUU e per le relative soglie dell’ISEE aggiornate sulla base del comunicato Istat.

Gli esempi

Ecco alcuni esempi degli importi erogati in base all'Isee.