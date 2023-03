Bonus per le colonnine delle auto elettriche: come fare domanda (e differenze tra box e condomini)

Il bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sarà in vigore ancora per due anni. Una novità introdotta con il decreto Milleproroghe. Per le spese del 2023 e del 2024, quindi, si potrà richiedere il contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa sostenuta per installare gli impianti nel proprio box o nelle aree condominiali. Saranno riconosciuti fino a 1.500 euro per i privati.

La norma

La norma inserita nel Milleproroghe estende il bonus a tutto il biennio 2023 e 2024, in attesa del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex MISE, con cui dovranno essere definite le disposizioni procedurali per l’erogazione del beneficio. Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale e quindi dell’entrata in vigore del provvedimento.

Il contributo

Il contributo per le infrastrutture di potenza standard destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato a 8 mila euro in caso di opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.

Differenze tra condomini e privati

L’installazione di un punto di ricarica per i privati non comporta il rilascio di particolari autorizzazioni o permessi. Diverso è il caso dei condomini, dove è necessario:

Il via libera dell’assemblea per installare le colonnine negli spazi comuni;

Informare l’amministratore di condominio dell’intenzione di installare la colonnina nel garage-box privato.

In questa seconda ipotesi bisogna poi rispettare le norme di sicurezza. In particolare, la colonnina dovrà essere installata da una ditta specializzata che rilascerà un certificato di conformità dell’impianto e del funzionamento dello stesso.