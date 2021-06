Cashback al primo giro di boa: il 30 si chiude il semestre, quando arriveranno i rimborsi

Primo giro di boa per il programma cashback . Il 30 giugno si chiude infatti il primo semestre del meccanismo di rimborso di Stato del 10% sulle spese con carte, bancomat e app. E dai numeri, seppur provvisori, emerge che ci sono 7,86 milioni di cittadini con transazioni valide (per un totale di 726 milioni di transazioni elaborate), di cui 5,9 milioni che, con all'attivo 50 e più operazioni, hanno già maturato il diritto a ricevere un rimborso fino a 150 euro. I dati - che sono quelli aggiornati sulla app Io - potrebbero però salire ancora (servirà qualche giorno anche dopo la fine del semestre per i risultati ufficiali).

APPROFONDIMENTI IL BONUS Cashback, in arrivo la stretta sui micro-pagamenti dei... ROMA Cashback, cresce la corsa al premio di 1.500 euro: il 30 giugno la... ROMA Bonus vacanze 2021, come richiederlo: può essere speso anche...

730 precompilato, ecco a chi conviene (e perché). I nodi: Spid, errori, data dei rimborsi

Cashback, ad agosto i rimborsi

Ci sono infatti al momento 1,9 milioni di utenti che hanno effettuato tra 1 e 49 operazioni e che potrebbero accumulare altri acquisti entro mercoledì in modo da raggiungere le 50 transazioni, cioè la soglia minima che consente di ottenere il cashback. Per entrare invece nella classifica dei 100 mila (quelli con il maggior numero di transazioni nel periodo) che avranno il Super Cashback da 1.500 euro, al momento bisogna aver fatto più di 689 transazioni. I rimborsi, che arriveranno direttamente sul conto corrente, sono attesi per agosto (il regolamento prevede l'erogazione entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo). Dai dati sul cashback arriva anche uno spaccato sull'uso di carte e app.

Blocco licenziamenti, stop cartelle esattoriali e Imu con blocco sfratti: i temi sul tavolo del decreto ponte

Il maggior numero di operazioni viene fatto per acquisti tra i 25 e i 50 euro (il 21,4%): in particolare, lo scontrino medio di chi acquista partecipando al Cashback è di 35,6 euro. Ma si ricorre alla moneta elettronica sempre più anche per pagare un semplice caffè: il 16,2% delle transazioni è infatti relativo ad importi inferiori ai 5 euro (era appena il 6,5% durante la sperimentazione di Natale). Sono molte anche le transazioni per importi da 5 e 10 euro (14,1%) e tra 10 e 15 euro (11,7%). La percentuale più bassa di transazioni è invece per maxi importi superiori ai 300 euro (0,84%). Complessivamente, dall'inizio del programma (iniziato con la fase sperimentale dell'Extra Cashback di Natale) ad oggi sono già 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito, con un totale di 790 milioni di transazioni elaborate e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati. Numeri in forte crescita rispetto alla fase sperimentale, che si è conclusa a fine dicembre, dopo poco meno di un mese, con 5,8 milioni di cittadini iscritti, 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati, oltre 63 milioni di transazioni effettuate, oltre 222 milioni di rimborsi per 3,2 milioni di persone, per un importo medio di circa 69 euro a testa.

Cashback, in arrivo la stretta sui micro-pagamenti dei "furbetti". In milioni rischiano il rimborso

Gli aggiustamenti - Nel corso di questi mesi si è anche intervenuti con qualche aggiustamento al sistema, come le modifiche anti-furbetti, per evitare i micro-pagamenti presso lo stesso esercizio commerciale, una pratica a cui qualcuno ricorreva per raggiungere più facilmente il numero minimo di transazioni e 'scalarè la classifica del Super Cashback. Ora, terminato questo primo semestre, il programma prevede altri due semestri, fino al giugno 2022. Quindi dal primo luglio il contatore delle transazioni verrà azzerato e si riparte fino a fine anno con le stesse regole attuate finora: ogni semestre si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro (300 euro annui); per ogni acquisto (non c'è un importo minimo di spesa) effettuato con carte e app di pagamento registrate si può accumulare il 10% della spesa (fino a 15 euro per transazione); si ottiene il cashback accumulato se alla fine del periodo si è raggiunto il numero minimo di 50 transazioni valide; se si supera la soglia massima di rimborso di 150 euro, le transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al «Super Cashback» da 1.500 euro, che va ai primi 100 mila che nel semestre hanno totalizzato il maggior numero di transazioni.

Cashback, messaggio sull'app per i furbetti dei “mini pagamenti”: agli utenti 7 giorni per segnalare errori