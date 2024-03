Dubai, boom di investimenti di napoletani e campani nel mercato immobiliare

Quasi 120 mila transazioni in un anno: è il dato record immortalato dallo studio Dubai Property Market condotto dal gruppo immobiliare Savills che fotografa la situazione del mercato immobiliare residenziale di Dubai. Nell’ultimo anno, anche grazie al costante incremento degli expat che vi si trasferiscono per motivi lavorativi, si è registrata una crescita nelle transazioni del 29% rispetto all’anno precedente e del 69% rispetto al 2021, raggiungendo il massimo storico di 118.200 operazioni di vendita.

Secondo il rapporto, il 55% delle vendite ha riguardato unità immobiliari ancora in costruzione specialmente nelle aree di Jumeirah Village Circle, Dubai Sports City, Arabian Ranches, Dubai Hills Estate, Business Bay, Downtown Dubai, Palm Jumeirah e Dubai Marina.

Il 78% delle transazioni complessive riguarda appartamenti. Ad un aumento dell’offerta non corrisponde una contrazione del prezzo del mattone; al contrario, si è registrato un aumento del 15% negli ultimi due anni.

E’ il punto di partenza di “Why Dubay”, tre appuntamenti gratuiti previsti a Napoli (20 marzo), Roma (25 marzo) e Milano (28 marzo) rivolti a potenziali investitori organizzati da Gabetti Middle Est, guidato dal General Manager Ross Bellantoni, dall’Head of Sales Fabio Bardelli e dal Business Development Manager Antonio Lanari, che nel 2022 ha aperto il proprio ufficio nella città, diventando il primo gruppo di intermediazione immobiliare italiano operativo negli Emirati Arabi.

L’identikit dell’acquirente italiano - Ha tra i 30 e i 50 anni, è un professionista, vive in Campania, Lazio, Lombardia o Veneto, vuole fare un investimento a rischio zero per sè o per i figli. E’ questo l’identikit del compratore italiano che si affida a Gabetti Middle East che sinergicamente con Gabetti Property Solution e tramite le varie agenzie immobiliari in Italia gestisce la compravendita di appartamenti di nuova costruzione realizzati da diversi sviluppatori emiratini.

«Le tre giornate saranno dedicate a chi, oltre a voler approfondire il tema dell’investimento a Dubai, vuole avere una disamina completa sugli obblighi e sulle procedure per effettuare investimenti in completa sicurezza - dichiarano Ross Bellantoni, General Manager e Fabio Bardelli, Head of Sales di Gabetti Middle Est - I nostri clienti scelgono di acquistare appartamenti sulla carta, sapendo di poter contare su un investimento solido anche grazie alle garanzie del governo emiratino -. Il mercato è in continua espansione. Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un incremento del 90% di nuovi progetti immobiliari. Sempre più spesso apriamo la vendita di blocchi di appartamenti all’interno di progetti urbanistici avveniristici e nel giro di pochissimi giorni vengono acquistati tutti senza che l’investitore abbia nemmeno messo piede a Dubai. E’ una tendenza che pensiamo continuerà a crescere nei prossimi anni. Questa è la città del futuro in cui investire».

Dopo cinesi, tedeschi, francesi e inglesi, gli italiani sono oggi nella Top Five di chi investe maggiormente a Dubai. Secondo Gabetti Middle East, il 40% degli appartamenti venduti viene rimesso sul mercato entro due anni, ottenendo plusvalenze fino al 30%, mentre il 60% viene locato in short term o long term. Un monolocale in costruzione di circa 43 mq, comprato oggi a circa 150 mila euro, ad esempio, potrà essere locato con contratto annuale al 10%, cioè a 15 mila euro.

Gabetti Middle East, primo player italiano a Dubai – La sede in Medio Oriente, nata nel 2022 e unica rappresentanza italiana a Dubai tra i grandi gruppi immobiliari, ha già gestito la compravendita di quasi 200 appartamenti, per un valore di transazioni di circa 40 milioni di euro, di cui 28 nel 2023. Per il 2024 il gruppo emiratino prevede di raddoppiare il fatturato, passando da 1 milione e seicentomila euro a oltre 3 milioni. Gabetti Middle East non solo agisce come intermediario nella compravendita, ma si occupa anche della gestione di immobili posti in locazione con una gestione di oltre 100 immobili.

Gabetti Middle Est, attraverso una partnership con vari sviluppatori tra i quali la Ellington Properties, Binghatti, Sobha, Damac, Aldar e Rak Properties, offre principalmente monolocali, bilocali o trilocali di nuova costruzione. Ogni immobile realizzato dagli sviluppatori emiratini viene realizzato con i più elevati standard di comfort, eleganza e sostenibilità, e comprende molti servizi di comunità come la piscina, il cinema, aree sportive, aree ristoro, zone dedicate al gioco dei bambini, aree barbecue. Ogni appartamento viene consegnato completamente arredato.

Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare ai tre incontri di Napoli (mercoledì 20 marzo, ore 19, Hotel NH Collection Napoli Panorama, via Medina 70), Roma (venerdì 22 marzo, ore 19, Hotel NH Collection Vittorio Veneto, Corso Italia 1), e Milano (giovedì 28 marzo, ore 19, Hotel NH Collection City Life, via Bartolomeo Colleoni 14) su https://whydubai.it/