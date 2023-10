Fringe benefit: mille euro per tutti, 2mila con figli. Cosa sono e ​come devono essere richiesti

«Sui fringe benefit l'anno scorso siamo interventi in maniera significativa: lo rendiamo strutturale con modifiche per 2024, portando il tetto a 2mila euro per lavoratori con figli mille euro per tutti gli altri». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa sulla manovra.

Cosa sono e a chi spettano

Cosa sono i fringe benefit? L’azienda, oltre al normale stipendio versato ogni mese in denaro, ha la possibilità di riconoscere al lavoratore dipendente, al suo coniuge o agli altri familiari a carico una serie di servizi o beni, come indicato da Quifinanza.

I beni e i servizi che l’azienda decide di erogare, possono essere assegnati a particolari categorie di lavoratori o anche solo a singoli dipendenti.

Quali sono

I fringe benefit, in alcuni casi, possono rappresentare delle misure di welfare aziendale. Questi beni o servizi possono essere:

casa;

auto;

telefono;

borse di studio;

buoni carburante;

vantaggi di natura finanziaria, come prestiti agevolati o partecipazione agli utili

assicurazioni/formule previdenziali particolari.

Come devono essere richiesti i fringe benefit

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.