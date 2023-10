Giovani innovatori a confronto: «Bisogna valorizzare i nostri talenti»

Giovani innovatori a confronto. In un’economia orientate sempre più al digitale, lo sviluppo e la valorizzazione dei talenti, guardando al futuro delle giovani generazioni, rappresenta un obiettivo fondamentale per il Paese. Su questo fa leva il convegno «Innovazione, imprese e territorio», che si terrà a Villa Doria d’Angri il 24 ottobre.

In particolare, il Mezzogiorno ha dimostrato di avere importanti potenzialità che, dialogando con il territorio e i rispettivi stakeholder del mondo delle imprese e delle università, può dare nuovo impulso di crescita e sviluppo per tutto l’ecosistema. In questa importante conferenza, mettendo a fattor comune numerosi attori delle istituzioni (sia nazionali che locali), delle aziende e degli aggregatori dell’ecosistema innovazione del sud Italia, l’Angi punta a mettere in moto un meccanismo di confronto e dialogo a sostegno dei giovani innovatori e dei talenti del Mezzogiorno all’insegna della sostenibilità e del sociale.

L'introduzione è affidata ad Antonio Garofalo, rettore dell’Università Parthenope e ad Antonio Cennamo, Contamination Lab UniParthenope. L'apertura dei lavori invece sarà nelle mani di Gabriele Ferrieri, presidente Angi, Francesco Zaccariello delegato Angi per il Mezzogiorno e managing director Atida Italy,

Antonio Amato, presidente Giovani Unione Industriali Napoli.