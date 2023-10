Monete rare, ecco i nuovi tagli (fino a 1000 euro) in arrivo dalla Zecca dello Stato: la misura in manovra

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato potrà coniare per i collezionisti monete di taglio superiore a quelle finora previste, fino a 1.000 euro, ed estendere la realizzazione delle carte valori anche al formato digitale. Lo prevedono le misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contenute nella bozza della manovra.

Monete rare, i nuovi tagli

Nello specifico, è autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da «0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro». Una gamma di tagli molto più ampia dell'attuale, che è di «5, 10, 20 e 50 euro».

Le altre novità

L'Istituto produce, tra le altre cose, passaporto elettronico, carta d'identità elettronica, marche da bollo, patente di guida europea. Per l'attuazione di questi e per «sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Infine, per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale potrà «avvalersi del supporto dell'Istituto».