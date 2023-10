Pannolini e seggiolini auto verso ritorno Iva al 22%. Ecco come cambiano le nuove tasse

Sul tema nei giorni scorsi è nata una protesta in Parlamento che ha coinvolto soprattutto Giuseppe Conte. I pannolini e i seggiolini auto per bambini escono dalle categorie con l'Iva agevolate e tornano al 22%. È quanto emerge dall'ultima stesura della Manovra, che sopprime due gruppi di beni che erano assoggettati all'Iva agevolata al 5%, tra cui assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali femminili, latte in polvere, pannolini per bambini e seggiolini per bimbi da installare negli autoveicoli. Ma mentre assorbenti femminili e latte in polvere vengono spostati tra i prodotti assoggettati all'Iva al 10%, pannolini e seggiolini non vengono riassegnati, tornando così all'Iva ordinaria al 22%.