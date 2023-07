Napoli, Snav al secondo posto nella classifica “Italy’s Best Customer Service”

La compagnia di navigazione napoletana Snav conquista ancora una volta il secondo posto nella classifica degli “Italy’s Best Customer Service 2023/24” per la categoria Trasporti Marittimi – Navi e Traghetti.

Un risultato straordinario che premia la dedizione della squadra e fa brillare anche la tradizionale ospitalità napoletana.

«Questo risultato – ha detto il ceo della compagnia, Giuseppe Langella – è motivo di grande orgoglio per tutti noi e testimonia il nostro impegno costante nel fornire un servizio di eccellenza.

Grazie alla dedizione e all’attenzione che riserviamo a tutti i nostri clienti, siamo riusciti a migliorare in un anno il punteggio da 7,77 a 7,97, diminuendo sempre di più la differenza con la società prima in classifica. Continueremo a lavorare duramente per mantenere questo livello di eccellenza e ambire al primo posto nel prossimo anno».

L’impegno e l’entusiasmo dimostrato dal team della compagnia, che fa parte del Gruppo Aponte, sono i fattori che hanno contribuito a consolidare la posizione di Snav come uno dei principali fornitori di trasporti marittimi e traghetti in Italia. «Continuiamo a mettere al centro dei nostri sforzi la soddisfazione dei clienti, fornendo loro sempre un servizio di alta qualità e rispondendo alle loro esigenze in modo tempestivo ed efficace», ha sottolineato Langella.