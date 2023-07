I pontili di Mergellina sottoutilizzati dalle vie del mare. Gli armatori hanno sottolineato che quella zona della fascia costiera, una volta esclusa dall'alta velocità ferroviaria, è ormai fuori dal circuito turistico. E così mentre il Beverello scoppia, con partenza per Capri, Ischia, Sorrento, Procida e così via, dall'altro lato di Napoli si parte solo per le Eolie. Insomma, sempre per gli armatori, la perdita di traffico della stazione FS di Mergellina ha prodotto come conseguenza lo scarso interesse verso quei pontili dal punto di vista dei collegamenti via mare con le località turistiche campane. L'appello del deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato raccolto dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata, e a giorni convocherà un tavolo per discutere della questione. Lo stesso presidente, però, sottolinea che occorre un diretto coinvolgimento del Comune di Napoli. «Bisogna innanzitutto migliorare i trasporti da e quell'area della città. È evidente che i concessionari dei pontili, senza traffico di passeggeri, non richiederanno mai alla Regione nuove autorizzazioni per corse che scalano gli attracchi di quei pontili».

Altro elemento che ha portato al declino è stato lo sdoppiamento del traffico traghetti da quelli veloci. Ora i traghetti hanno un loro hub a Porta di Massa sempre all'interno del porto di Napoli. In attesa del nuovo hub per i mezzi veloci al Beverello si aspetta anche l'apertura del sottopasso che dal piazzale adiacente il Beverello immette direttamente nella stazione Municipio della metropolitana. E per cercare di migliorare la situazione, visto a disposizione al Beverello a causa del cantiere, è in via di valutazione anche l'ipotesi di una seconda uscita utilizzando il varco adiacente alla darsena Acton.

Ma torniamo a Mergellina. Oggi c'è una sola partenza al giorno per le Eolie. Si tratta di un mezzo veloce Snav che tocca tutte le isole dell'arcipelago siciliano. La media giornaliera dei passeggeri trasportati è di circa 150; solo nei fine settimana di luglio e agosto si raggiunge spesso il pieno con circa 250 viaggiatori. Sempre per quanto riguarda le Eolie sono anche in programma corse di Alilauro, con una partenza che nella fase iniziale è ogni due settimane. Non è stata ancora neanche programmata, invece, una linea per le Pontine per scarso traffico anche se in passato si effettuava.

Poi c'è la questione dei quadri orari e in particolare per le partenze dei così detti Metrò del Mare, che la Regione finanzia ogni anno, e che prevedono qualche accosto anche a Mergellina. I due pontili poco utilizzato per i passeggeri vengono invece massicciamente utilizzati per i rifornimenti di carburante. Sia Snav che Alilauro gestiscono impianti propri è quasi tutti i mezzi delle flotte almeno una volta al giorno riempiono i serbatoi proprio a Mergellina anche per calmierare i prezzi con cui vengono serviti al Beverello da gestori terzi.

Intanto riemerge su Mergellina anche la tormentata storia del pontile così detto Saint-Tropez. Dopo una messa in sicurezza non sono mai iniziati i lavori di ripristino della struttura. La concessione, avviata con delibera Autorità di Sistema Portuale n. 5 del 11 gennaio 2021 fu assegnata alla società Lady Hawke, una Srl che si occupa di trasporto marittimo e costiero di passeggeri. La precedente governance dell'Adsp riuscì ad ottenere, con una gara in aumento, una offerta con un canone di euro 2500 per i primi due anni e di euro 50250 (venti volte superiore a quello a base di gara) per i successivi quattro anni, oltre agli interventi di integrale ripristino della struttura da eseguirsi nei primi due anni. Una gara che, a suo tempo, fece molto discutere in quanto aveva come unico criterio premiante il rialzo sull'offerta del canone minimo. Oltre a Lady Hawke srl semplificata, erano in gara la ditta individuale Rosaria Presutto (esclusa per non aver prodotto le integrazioni richieste), la Navigazione Libera del Golfo srl, la Tomato srl, la Sea Service Buglione srl, la Capitan Morgan srl e la Costantino Tomasos Trasporti marittimi srl.